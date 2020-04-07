قرار جديد من دبي لمكافحة تفشي فيروس كورونا

أعلنت اقتصادية دبي في بيان عبر "تويتر"، تمديد المدينة التي تعد المركز التجاري لدولة الإمارات، إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل/ نيسان الجاري، في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البيان أن الأنشطة المستثناة من الإغلاق ستظل تعمل كالمعتاد في تلك الفترة.

وكانت دبي قد أعلنت إغلاقا عاما لمدة أسبوعين بدءا من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، من يوم 4 أبريل لتعقيم الإمارة واحتواء الفيروس.

تماشيا مع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، تمدد اقتصادية دبي قرارات الإغلاق للأنشطة التجارية حتى نهاية فترة برنامج التعقيم الوطني في دبي تاريخ 18 أبريل 2020 مع استمرارية عمل الأنشطة المستثناة. — اقتصادية دبي (@Dubai_DED) April 7, 2020

وأعلنت الإمارات حتى يوم أمس الاثنين، عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 2076 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة 11 حالة.

​وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏