تضامنا مع ضحايا "كورونا"... دولة عربية تبث النشيد الوطني وتطلق صافرات الإنذار

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن بث النشيد الوطني وإطلاق صافرات الإنذار في وقت واحد تضامنا مع ضحايا كورونا.

وقالت اللجنة، في بيان لها: "تقرر بث النشيد الوطني العراقي في جميع وسائل الإعلام العراقية بوقت واحد في الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، وفي جميع أنحاء العراق، وإطلاق صافرات الإنذار والنداءات من قبل أجهزة مديرية الدفاع المدني في الوقت ذاته، وللمواطنين حرية التعبير عن مشاعرهم وتضامنهم داخل منازلهم أو من شرفات الدور والمجمعات السكنية، وضمن حدود الإلتزام بحظر التجول وطبيعة الحدث الناجم عن الوباء".

وأضافت: "سيتم الوقوف حدادا على أرواح الضحايا في العراق والدول العربية والإسلامية والعالم أجمع وقراءة سورة الفاتحة والدعاء للمصابين بالشفاء، ويكون للمساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة حرية القيام بما تراه مناسبا عبر مكبرات الصوت ووسائل العلانية الخاصة بها".

وأشارت اللجنة إلى أن "وسائل الإعلام العراقية كافة ومواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين والكتاب ومنظمات المجتمع المدني لها الدور الأساسي في الجهد الوطني المتميز وبتغطية ودعم هذه الوقفة الوطنية التضامنية بالشكل الذي يعكس موقف العراق ووحدة مشاعر العراقيين وشجاعتهم وتكاتفهم ودعمهم لجميع المساهمين في مكافحة الوباء، بما في ذلك جهود الوزارات والمؤسسات والدوائر الخدمية التي تواصل أعمالها حسب اختصاص كل منها".

وتابعت: "تجدد الحكومة التأكيد على أنها تولي اهتماما خاصا بمعالجة الآثار الاقتصادية للحظر والمتضررين منه، وفي مقدمتهم محدودي الدخل وأصحاب الأجور اليومية المعطلة أعمالهم ومصالحهم نتيجة حظر التجوال، وتوفير المواد الغذائية واستقرار الأسعار"، مبينة أن "لجانا وزارية شكلت لغرض تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 70 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت ٧٠ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق".