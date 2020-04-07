الكويت تسجل 78 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 743 حالة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبد الله السند، الیوم الثلاثاء، تسجیل 78 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) خلال الـ 24 الساعة الماضیة، لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 743 حالة.

وقال السند في المؤتمر الصحفي الیومي للوزارة إن "الحالات تضم 69 حالة مخالطة منھا (56 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة) و(حالة لمقیم من الجنسیة الباكستانیة) و(ثلاث حالات لمقیمین من الجنسیة البنغلادشیة) و(ثلاث حالات لمقیمین من الجنسیة المصریة).

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 78 حالة جديدة، وتسجيل 2 حالة شفاء بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 743 حالة pic.twitter.com/DpABNcXY49 — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) April 7, 2020

وأضاف أن "الحالات المخالطة تضم أیضا (حالتین لمقیمین من الجنسیة الإیرانیة) و(حالة لمقیم من الجنسیة السوریة) و(حالة لمقیم من الجنسیة السیلانیة) و(حالة لمقیم من الجنسیة الفلبینیة) و(حالة لمقیم من الجنسیة الكامیرونیة).

وذكر أن "ھناك 9 حالات تحت التقصي الوبائي منھا (حالة واحدة لمواطن كویتي) و(ثلاث حالات لمقیمین من الجنسیة الھندیة) و(حالتان لمقیمین من الجنسیة المصریة) و(حالة لمقیم من الجنسیة الإیرانیة) و(حالة لمقیم بصورة غیر قانونیة) و(حالة لمقیم من الجنسیة الباكستانیة).

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، مليون و300 ألف إصابة، ونحو 74 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 286 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.