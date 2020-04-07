ما رأي الأمم المتحدة والصحة العالمية في إجراءات قطر بشأن كورونا؟

قالت لولوة الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، إن جهود بلادها في مكافحة وباء كورنا كانت محل إشادة من الأمم المتحدة ومنظمتي الصحة العالمية والعمل الدولية واليونسكو.

وكتبت الخاطر عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "سعدت باللقاء عن بعد بممثلي مكاتب الأمم المتحدة في قطر والمنطقة ومنها منظمة الصحة العالمية واليونسكو ومنظمة العمل الدولية".

سعدت باللقاء عن بعد بممثلي مكاتب الأمم المتحدة في قطر والمنطقة ومنها منظمة الصحة العالمية واليونسكو ومنظمة العمل الدولية 🇺🇳🇶🇦@UNESCO_GCCYemen @ILOQatar @WHOEMRO



شاركتهم مستجدات مكافحة كوفيد-١٩ لحماية جميع سكان قطر وقد أثنوا على الجهود التي لم تفرق على أساس العرق أو الجنسية. pic.twitter.com/asCyVhgQt0 — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) April 6, 2020

وأضافت "شاركتهم مستجدات مكافحة كوفيد-19 لحماية جميع سكان قطر وقد أثنوا على الجهود التي لم تفرق على أساس العرق أو الجنسية".

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، يوم أمس الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 1800.

وأظهر الإحصاء اليومي للوزارة عدم تسجيل أية وفيات خلال 24 ساعة مضت، فيما سجلت 228 إصابة جديدة رفعت الإجمالي إلى 1832.

كما أوضح الإحصاء أن عدد الحالات النشطة الخاضعة للعلاج بلغ 1697، أما عدد المتعافين فارتفع بمقدار 8 حالات إلى 131.

وتخطى إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم 1.2 مليون في 209 دول في العالم، وتجاوز عدد الوفيات 70 ألف شخص، وتعافى أكثر من 260 ألفا.