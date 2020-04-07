الرئاسة المصرية: السيسي يتفقد عناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة "كورونا"

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني في الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن "الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد عناصر القوات المسلحة المخصصة لمكافحة فيروس كورونا"، دون مزيد من التفاصيل.

وعقد السيسي أمس، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة.

ووجه الرئيس المصري باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.

كما وجه، البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 1322 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.