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11:28 GMT07 أبريل/ نيسان 2020
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    التقطت الصورة في 23 مارس 2020 ، الموظفون يتناولون الطعام أثناء استراحة الغداء في مصنع للسيارات Dongfeng Honda في مدينة ووهان، وسط الصين. - يُسمح الآن لأهالي المنطقة (بؤرة تفشي كورونا) في وسط الصين، لأول مرة بالعودة إلى العمل وإعادة تشغيل وسائل النقل العام، حيث تعود بعض الأمور الطبيعية ببطء بعد فرض الحجر الصحي المتشدد لمدة شهرين.

    الصين ترسل أطباء وإمدادات طوارئ إلى 48 دولة لمواجهة "كورونا"

    © AFP 2020 / Stringer
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    أعلنت الصين أنها أرسلت متخصصين طبيين وإمدادات طوارئ إلى 48 دولة حول العالم لدعم جهود مكافحة وباء كورونا المستجد.

    وقالت سلطات الطيران المدني في الصين إنه "تم إرسال 302 رحلة مستأجرة تحمل المتخصصين الطبيين وإمدادات الطوارئ"، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

    رجل يرتدي قناعًا يمر أمام مقر بنك الشعب الصيني - البنك المركزي في الصين
    © REUTERS / Jason Lee
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    وأضافت بأنه "حتى 5 أبريل، قامت بتنسيق رحلات طيران مستأجرة لإرسال أكثر من 110 من المتخصصين الطبيين و4715 طنًا من إمدادات الطوارئ إلى 48 دولة".

    وأوضحت بأنه "في 5 أبريل، تم إرسال رحلة جوية مستأجرة لشركة أيرتشاينا للقيام بمهمة إرسال 37.6 طن من الإمدادات للمساعدة في أعمال الوقاية من الأوبئة ومكافحتها في 18 دولة أفريقية. وهبطت الطائرة في مطار في غانا في 6 أبريل".

    وبحسب الوكالة الصينية، تشمل هذه الإمدادات أجهزة تنفس، وأقنعة وجه من طراز "أن 95"، وبدلات واقية، وقفازات، وغير ذلك من الأجهزة الطبية الأخرى ومعدات الحماية التي سيتم نقلها إلى 17 دولة أفريقية أخرى من غانا، مركز الطيران في غربي أفريقيا.

    وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل أية وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

    وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان: "تم تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعدم تسجيل أية وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

    وأشار البيان إلى أن جميع الحالات المسجلة هي لمسافرين وصلوا إلى البلاد من الخارج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 983.

    وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي هو 81740 حتى يوم 6 أبريل/ نيسان.

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    رجل يرتدي قناعاً واقياً يسير بجوار فن الشارع وسط انتشار الجائحة، فيروس كورونا في مدينة نيويورك، 05 أبريل 2020
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