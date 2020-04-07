سوريا تحظر تصدير الأدوية المرتبطة بفيروس "كورونا"

ونص القرار الذي وصلت نسخة منه لـ"سبوتنيك" "منع تصدير مواد "إيزوترومايسين" و"كلوروكين"، بالإضافة إلى "سيتامول" و"باراسيتامول" وجميع خافضات الحرارة المماثلة لها".

ورغم عدم تبيان الأسباب الموجبة للقرار، إلا أن طبيعة المواد الممنوعة تشير إلى أنها مرتبطة بتوفير الاحتياجات المحلية من المواد الطبية اللازمة لمواجهة أي انتشار لفيروس كورونا في البلاد.

ويسري مفعول الحظر بدءا من موعد صدور القرار، اليوم الثلاثاء، دون تحديد مدة محددة لاستمرار العمل به.

و"كلوروكين" دواء يستخدم للوقاية من الملاريا وعلاجها، أما الـ "إيزوترومايسين" فله تأثير فعال في القضاء على الميكروبات الموجودة في الالتهابات الموجودة داخل العين أو على الجلد، في حين أن "سيتامول" مسكن مركزي للآلام وخافض للحرارة.

وفي الرابع من الشهر الجاري، أصدرت وزارة الاقتصاد السورية قرارا مماثلا منعت بموجبه تصدير سلسلة من السلع الغذائية ومواد التعقيم والتنظيف على خلفية تراجع المعروض في ظل الطلب الكبير الذي تشهده الأسواق المحلية، على خلفية الإجراءات الحكومية الخاصة بالتصدي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ونص القرار على منع تصدير مواد (الكلور، ماء جافيل، البقوليات المعلبة والمغلفة، بيض الدجاج، الألبان والأجبان" وذلك لمدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ صدوره.