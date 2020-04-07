وزارة الأوقاف المصرية تعلق أنشطتها الجماعية في شهر رمضان

علقت مصر جميع الأمور الجماعية في شهر رمضان الذي يتبقى على بدايته قرابة أسبوعين.

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء المصري تأكيد الأوقاف أنه بسبب انتشار فيروس كورونا تقرر "تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها".

وحظرت الوزارة عمليات الإفطار الجماعي بها أو بهيئة الأوقاف وجميع الجهات التابعة للوزارة.

وخاطب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزارة الداخلية من أجل عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسن الشهير وسط القاهرة.

وأضافت الوزراة أنها تؤكد على عدم إقامة أي ترتيبات تتصل بالاعتكاف وأن فتح المساجد لن يتم "إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 1322 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.