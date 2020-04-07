فرحة جنونية لآخر مصاب بكورونا في العراق بعد شفائه... فيديو

نشرت قناة "الحدث" فرحة مواطن عراقي بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد.

وكتبت على الفيديو فرحة آخر مصاب بـ كورونا في واسط بـ العراق بعد شفائه.

شاهد | فرحة آخر مصاب بـ #كورونا في #واسط بـ #العراق بعد شفائه pic.twitter.com/lSK6v5LhJn — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 7, 2020

ويظهر في الفيديو المواطن العراقي وهو يرقص فرحا ويغني ويدعو الجيمع للبقاء بالبيت لأنه مرض خطير.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 70 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت 70 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق".