إعلام "أنصار الله": غارات لطيران التحالف على مناطق عدة في اليمن

ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن طيران التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية في اليمن نفذ غارات على عدة مناطق في اليمن.

ونقلت القناة، بحسب حساباتها على تويتر، عن محافظة صنعاء: "غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة الوتدة بمديرية خولان الطيال".

#المسيرة_عاجل | محافظة #صنعاء: غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة الوتدة بمديرية خولان الطيال — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) April 7, 2020

​ونقلت عن محافظة البيضاء أنه تم رصد "19 غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية ناطع ومنطقة قانية منذ منتصف الليل".

#المسيرة_عاجل | #البيضاء: 19 غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية ناطع ومنطقة قانية منذ منتصف الليل — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) April 7, 2020

​وأشارت إلى أنه نتيجة لتلك الغارات أصيب طفل بجروح بليغة في مديرية مكيراس.

وفي محافظة مأرب تم تسجيل "10 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية صرواح".

#المسيرة_عاجل | #مأرب: 10 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية صرواح — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) April 7, 2020

​وفي محافظة صعدة تم تسجيل غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر"، وكذلك تم تسجيل 3 غارات لطيران التحالف على البقع قبالة نجران.

#المسيرة_عاجل | 3 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على البقع قبالة #نجران — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) April 7, 2020

​أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مواجهات بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت "ألوية العمالقة" العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، على موقعها، أن "الحوثيين شنوا هجومين منفصلين بمختلف الأسلحة، على مواقع شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، وفي شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة".

وأكدت أن "القوات المشتركة تصدت للهجومين، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، خسائر فادحة في العتاد".

في سياق آخر، اتهمت القوات المشتركة، الحوثيين بـ"استحداث مواقع عسكرية في منازل المواطنين شمال غربي مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة".