السعودية تسجل 272 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 2795 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2795 حالة، منها 2139 حالة نشطة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية في المؤتمر الصحفي الدوري حول تطورات فيروس كورونا في المملكة، اليوم، إنه "تم تسجيل 64 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 615 حالة".

وأضاف "فيما بلغ عدد الوفيات 3 حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 41 حالة".

يتبع...