"الصحة المصرية" تعلن التعاون مع "تويتر" لتوفير معلومات صحية موثوقة حول كورونا

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي على توتير" إنه تم "تعاون الوزارة مع موقع التواصل الاجتماعي تويتر لإطلاق مبادرة توعوية لتوفير معلومات صحية موثوقة حول فيروس كورونا "كوفيد-19" من خلال تفعيل هاشتاغ #اسئلة_كوفيد19".

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تعاون الوزارة مع موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لإطلاق مبادرة توعوية لتوفير معلومات صحية موثوقة حول فيروس كورونا "كوفيد-19" من خلال تفعيل هاشتاج #اسئلة_كوفيد19 .@TwitterMENA pic.twitter.com/pLEOkLZhJg — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) April 7, 2020

​وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 1322 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.