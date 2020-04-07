"شفافية مؤلمة"... وزير الصحة السعودي يعلن توقعات صادمة خلال أسابيع بشأن كورونا

قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، إن المملكة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لحماية المجتمع من وباء كورنا، معربا عن أسفه من أن "البعض لم يطبق شعار كلنا مسؤول".

وأضاف الربيعة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات.

وقال: "اسمحوا لي أن اتحدث معكم بكل شفافية وإن كانت مؤلمة، فللأسف إن البعض من أفراد المجتمع، لم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات".

"نقف اليوم أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع للمسؤولية، والمساهمة جميعا بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشار هذه الجائحة، وإلا فإن التوقعات في قادم الأيام لا تشير إلى أن أرقام الإصابات في تناقص بل في تزايد مستمر".

وأشار إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون المواطنين والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات.

وصارح المواطنين قائلا: "من مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها، أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصين في مجال الأوبئة، حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى".

وأكد أن الالتزام بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى، فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى إرتفاع هائل في أعداد الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 2795 حالة، منها 2139 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 41 حالة بعد الإعلان عن 3 حالات جديدة.