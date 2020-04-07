تعزيزات روسية تصل إلى مطار "القامشلي" في ريف الحسكة

وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة إن قافلة عسكرية مؤلفة من قرابة 20 آلية ومدرعة روسية، بالإضافة لعشرات الجنود، دخلوا مطار مدينة القامشلي، مساء أمس الاثنين 6 نيسان/أبريل، بعد عبورهم الطريق الدولي (حلب– الرقة– الحسكة) المعروف باسم (M4)، رغم انتشار المدرعات الأمريكية على المقطع الممتد من تل تمر إلى القامشلي.

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه في محيط قاعدة القامشلي، طائرات مروحيات روسية بينها الدبابة الطائرة (مي35- إم)، وهي تحلق في الأجواء برفقة القافلة.

وأضاف المراسل أن التعزيزات عبرت بلدة تل تمر شمالي غربي الحسكة، قادمة من الرقة عبر (M4)، وعبرت من أمام الدوريات العسكرية لقوات الجيش الأمريكي، دون أن يحدث أي ممانعة لها، وسط تحليق كثيف للطيران المروحي الروسي في الأجواء.