بعد أيام من مكالمة أمير قطر... لماذا اتصل سلطان عمان بأمير الكويت

بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وسلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، العلاقات التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال تلقاه أمير الكويت من السلطان العماني، بحسب جريدة "الراي" الكويتية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذها البلدان لمنع انتشاره.

وأعرب أمير الكويت عن خالص شكره وتقديره لهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين.

ويأتي اتصال سلطان عمان بعد أربعة أيام من اتصال أمير قطر، الذي أجراه يوم الجمعة الماضي بنظيره الكويتي.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، تم خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، لا سيما التطورات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، والجهود التي يبذلها كلا البلدين للحد من انتشاره والوقاية منه، ومجالات التعاون بينهما في هذا الشأن.

وكانت الكویت قدمت اقتراحا خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة الماضية، بإنشاء شبكة أمن غذائي على مستوى ھذه الدول على غرار الربط الكهربائي بھدف تحقيق الأمن الغذائي الخليجي.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن الوزراء الخليجيين یعملون على (ورقة عمل خاصة بالأمن الغذائي الخليجي) لیتم إنجازها لا سيما أن اجتماعات دورية تعقد للوزراء ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن

واقترحت الكويت كذلك إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية وعبور المنتجات المعیشیة الأساسية كالمواد الغذائية والطبیة.