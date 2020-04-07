الحلبيون يناوشون "كورونا"... فيديو وصور

بعد مرحلة من الالتزام الطوعي خلال الأيام الأولى للحجر الصحي الذي أقرته الحكومة السورية في عموم البلاد، بدأت شوارع مدينة حلب خلال اليومين الأخيرين باستعادة تدريجية لبعض زحامها المعتاد ما قبل "كورونا".

في استطلاع لـوكالة "سبوتنيك" أجرته ضمن حيي "الجميلية" و"االسليمانية"، برزت أسباب عدة لاندفاع الحلبيين إلى شوارع المدينة خلال الأيام القليلة الماضية، بعضها يتعلق بالمعيشة وتأمين الاحتياجات الأساسية، فيما تتنوع أخرى بين الشعور بالملل والرغبة في ملاقاة الأصدقاء تعويضا عن السهرات التي باتت بحكم الممنوع جراء حظر "التجوال الليلي" التي تشهده المدينة.

© Sputnik . Kareem Tebi الحلبيون في زمن كورونا، حلب، سوريا

في حين يضطر البعض الآخر للنزول إلى الشارع للترويح عن حيواناتهم الأليفة التي أضناها هي الأخرى الحظر والحجر.

© Sputnik . Kareem Tebi الحلبيون في زمن كورونا، حلب، سوريا

القاسم المشترك بين من التقتهم كاميرا "سبوتنيك"، هو امتعاضهم من "كورونا" بعدما قلب حياتهم كما حياة سكان الكرة الأرضية رأسا على عقب، إلا أن السيطرة النسبية على انتشار الفيروس في سوريا، ما زالت تسمح لهم بممارسة بعض أوجه نشاطاتهم الاعتيادية خارج المنازل، لا بل ومناوشة المخاوف التي زرعها هذا الضيف "المستجد" بثقله، بين البشر، رغم كل ما تختزنه هذه "المناوشة" من خطر قد ينقلب برمشة عين إلى كارثة.