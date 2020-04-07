"أوبر" تعلق خدماتها في عدة مدن ومحافظات سعودية

أعلنت شركة خدمات مشاركة الركوب "أوبر"، اليوم الثلاثاء، تعطيل خدماتها مؤقتًا في عدة مدن ومحافظات سعودية، بعد إعلان حظر التجول على مدار الساعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني للعملاء، إنها ستوقف خدماتها في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف ومحفاظات جدة والطائف والقطيف والخبر. أعلنت وزارة الداخلية حظر تجوال على مدار الساعة في تلك المناطق.

وبحسب نقلتها وكالة "رويترز"، علقت "أوبر" في وقت سابق، خيار حجز خدمات سيارات الأجرة العادية من خلال تطبيقها في المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2795 حالة، منها 2139 حالة نشطة. فيما بلغ عدد الوفيات 3 حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 41 حالة.

قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، إن المملكة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لحماية المجتمع من وباء كورنا، معربا عن أسفه من أن "البعض لم يطبق شعار كلنا مسؤول".

وأضاف الربيعة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات.