الأردن: الرزاز يشرف على توزيع المساعدات الغذائية للأسر المتضررة من أزمة كورونا... فيديو

أشرف رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الثلاثاء، على توزيع المساعدات والطرود الغذائية للأسر الأردنية المحتاجة، والمتضررة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الرزاز: "أشرفنا صباحا على جهود فريق الحماية الاجتماعية، وهو فريق متكامل، تابع لصندوق المعونة في وزارة التنمية الاجتماعية".

وأكد الرزاز على دور العديد من المؤسسات والجهات الحكومية في توزيع المساعدات والطرود الغذائية على الأسر المحتاجة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأردن جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

الرزاز يطلع على جهود فريق الحماية الاجتماعية بتوزيع الطرود الغذائية للأسر المحتاجة#الأردن pic.twitter.com/rG0uxgmdId — Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) April 7, 2020

​وأضاف الرزاز: "كل هذه الجهود تصب في توزيع المساعدات، ونسعى بها للوصول إلى كل مواطن محتاج في الأردن".

وأعلن وزير الصحة الأردنية، سعد جابر، مساء السبت الماضي، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 323 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و360 ألف إصابة، ونحو 76 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 290 ألفا.