السيسي: ليس لدينا مشكلة في توزيع الكمامات مجانا على المواطنين

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه لا يريد اتخاذ إجراءات أكثر حدة في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف السيسي، خلال تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، "الدولة بكل عناصرها، قيادة وحكومة وشعبًا، معنية بالمواجهة في أي تحدٍ تواجهه"، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

وكشف السيسي أنه ينزل الشارع وحده لمتابعة إجراءات مواجهة كوورنا، وقال: "ساعات بأنزل لوحدي أشوف الدنيا ماشية إزاي في الشارع في الوقت اللي ما فيهوش حظر".

وتابع: "لما بأنزل مش حاسس من إجراءات الناس إنها واخدة بالها، بأشوف ميكروباص والناس قاعدة فيه وماحدش حاطط كمامات".

وأضاف: "الأمر لو محتاج إننا نوزع هذه الكمامات بنص التكلفة أو دون تكلفة خالص مافيش (ليس لدينا) مشكلة".

وقال إن "حرصنا على وضع الكمامات اليوم حتى نوصل رسالة إننا واخدين بالنا".

وأضاف السيسي "مش عايزين ناخد إجراءات أكثر حدّة عليكم علشان حياتنا ما تُوقفش".

وتابع: "أنا اطمنت على السكة الحديد والمترو، لكن محتاجين تطهير كل وسائل النقل في الدولة وده دور الدولة والجيش".

وشكر السيسي الأطقم الطبية، "لما يقدمونه من مواجهة وتضحيات ولدورهم خلال مواجهة أزمة كورونا".

وشدد السيسي على أن الأمور حتى الآن لا تزال تحت السيطرة، مطالبا المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية خاصة في وسائل النقل.