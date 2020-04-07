تعافي أصغر مصاب بفيروس كورونا في سلطنة عمان

وأكدت الوزارة في بيان لها، تعافي طفل يبلغ من العمر سنة ونصف السنة، وذلك عقب إقامته في قسم الأطفال بالمستشفى السلطاني، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزارة الصحة أن العدوى بالفيروس انتقلت للطفل من أحد والديه.

وأضافت الوزارة أن الطفل بخير الآن، وقد غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، ودعت الوزارة مواطنيها إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

​ودخل الطفل إلى المستشفى وهو يعاني من سرعة في التنفس وكحة بسيطة، ووضع تحت المراقبة لمدة يومين، لعمل الفحوصات والأشعة، وقدمت له العناية الطبية اللازمة.

والجدير بالذكر أن عمان سجلت، اليوم الثلاثاء، 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع تعداد المصابين بالمرض إلى 371 بالإضافة إلى حالتي وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و380 ألف إصابة، ونحو 79 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 296 ألفا.