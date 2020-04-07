السعودية تحدد 3 نقاط لعودة مواطنيها في الخارج إلى المملكة... والأولوية لفئات معينة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة "تعمل على تيسير جميع الصعوبات لعودة المواطنين من خارج المملكة".

وبحسب موقع "تواصل" السعودي أوضح المتحدث خلال المؤتمر اليومي عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة ، أن "الأولوية ستكون لمن يعانون من حالات صحية طارئة أو استثنائية".

وأشار متحدث وزارة الخارجية، إلى تحديد ثلاث نقاط لوصول المواطنين القادمين من خارج المملكة، وستكون في (الرياض وجدة والدمام).

وأضاف أن وزارة الخارجية أطلقت منصة للراغبين في العودة إلى المملكة، مبينًا أن "مركز آمر يسهل إجراءات عودة من فقد جواز سفره".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد ساعات منع التجول في بقية مناطق المملكة ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من يوم غد الأربعاء، وذلك بعد منع التجول في مدينتي جدة والرياض.