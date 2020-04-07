غريفيث يبحث مع طارق صالح آلية وقف إطلاق النار

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية، قائد المقاومة الوطنية في القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح.

القاهرة - سبوتنيك. وقال العميد طارق صالح في تغريدة على حسابه في "تويتر": "التقيت اليوم المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث عبر دائرة تلفزيونية، لبحث آلية وقف إطلاق النار الشامل وتوحيد الجهود لمواجهة كورونا، ومناقشة خروقات الميليشيا الحوثية وعرقلة تنفيذ ستوكهولم".

وأضاف: "قدمنا ملاحظاتنا حول تجزئة ملف الأسرى، وطالبنا برفع فوري للعقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح".

التقيت اليوم المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث عبر دائرة تلفزيونية لبحث آلية وقف اطلاق النار الشامل وتوحيد الجهود لمواجهة كورونا، ومناقشة خروقات الميليشا الحوثية وعرقلة تنفيذ ستوكهولم

قدمنا ملاحظاتنا حول تجزأة ملف الأسرى وطالبنا برفع فوري للعقوبات عن السفير احمد علي عبدالله صالح pic.twitter.com/4obeLtTG0R — طارق محمد صالح (@tarikyemen) April 7, 2020

وجه طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، دعوة إلى جماعة "أنصار الله"، بشأن فيروس "كورونا".

وقال العميد طارق، وهو قائد المقاومة الوطنية في القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "‏الواجب أن يتم إطلاق جميع الأسرى دون استثناء، فهذا ملف إنساني"، منوها بأن وباء كورونا لا يستثني أحدا.

وانتقد العميد طارق، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) واعتبر أن حديثهم المتكرر عن إطلاق الأسرى هو "شغل منافقين".

تكرارحديث الحوثيين لإطلاق مجموعة من الأسرى شغل منافقين .

والواجب ان يتم إطلاق جميع الأسرى دون استثناء فهذا ملف انساني بحت لا يخضع للتقسيم والتجزئة والإبتزاز .

كما ان وباء كورونا لا يستثني أحداً#الحرية_لجميع_الأسرى — طارق محمد صالح (@tarikyemen) April 6, 2020

وكان وزير الإعلام اليمني في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، جدد السبت الماضي "التأكيد على استعداد الحكومة للتنفيذ الفوري لتفاهمات الأردن الأخيرة بشأن الأسرى والمختطفين المتفق عليهم والتي تشمل إطلاق قائمة مشتركة من(1100) اسم من أصل(1420) تم تبادل أسمائهم، وعقد اجتماع لمعالجة وضع بقية الأسرى وفقا لمبدأ اتفاق السويد (الكل مقابل الكل) باعتباره ملفا إنسانيا".

من جهتها أعلنت جماعة "أنصار الله"، الإفراج عن أكثر من 1600 سجين، ضمن إجراءاتها للإفراج عن السجناء ممن قضوا غالبية مددهم، وغير المحكومين، بالضمان احترازا من تفشي فيروس كورونا.