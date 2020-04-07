الصحة المصرية تحذر من محاولات استغلال اسم الوزارة

تقدمت وزارة الصحة المصرية، بالشكر لكل من بادر بتقديم المساعدة لها في مواجهة فيروس كورونا المستجد سواء من الأفراد أو جهات، من خلال تقديم الدعم المادي أو العيني، أو الخبرات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إن المكتب الفني لوزيرة الصحة هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تلقي المساهمات.

وشدد مجاهد على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو فرد يستخدم اسم الوزارة أو مستشفياتها لجمع المساعدات أو التبرعات، وذلك منعًا لاستغلال المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وقالت الوزارة أمس الاثنين، إنه تم تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، إلى جانب 7 حالات وفاة.

وبذلك بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، 1322 حالة من ضمنها 259 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.