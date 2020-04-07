الاتحاد الآسيوي يستعين بلاعب قطري لمحاربة كورونا

وأوضحت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المعز علي، نجم المنتخب القطري ونادي الدحيل، يشارك في الجزء الجديد من حملة "إيقاف سلسلة المرض" التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمشاركة أبرز نجوم القارة.

وتهدف الحملة إلى تحقيق التأثير الإيجابي من خلال نشر رسالة الأمل والوحدة، ضمن جهود التوعية العامة وتشجيع الناس من كافة أرجاء العالم على القيام بدورهم في إيقاف انتشار فيروس كورونا.

وناشد المعز علي، صاحب الرقم القياسي في تسجيل عدد الأهداف خلال كأس آسيا لكرة القدم، 2019، الجميع بالصبر والتفهم في هذه الظروف الصعبة.

ونقلت الصحيفة على لسان المعز علي "إن الجيل الشاب يجب أن يقوم بدور كبير في مكافحة انتشار كوفيد-19، بغض النظر عن العمر، يجب أن نتعامل مع الأمر بجدية لأن هذا الفيروس شديد العدوى وسوف يؤثر على عائلاتنا وأصدقائنا، أرجو من الجميع الالتزام بنصائح منظمة الصحة العالمية والقواعد التي تضعها الحكومات المحلية من أجل المساعدة على احتواء هذه الجائحة".

وتخطى إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم 1.2 مليون في 183 دولة في العالم، وتجاوز عدد الوفيات 70 ألف شخص، وتعافى أكثر من 260 ألفا.