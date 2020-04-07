قطر تسجل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء 7 أبريل/نيسان، تسجيل 225 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إنه تم تسجيل 225 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة.

كما أشارت الوزارة القطرية إلى أنه تم تسجيل 19 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 150 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء 7 أبريل/نيسان، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد تجاوز خلال 24 ساعة، 68 ألفا.

ويصل بذلك إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو مليون 279 ألف 722 شخصاً .

وجاء في تقرير منظمة الصحة العالمية اليومي، أنه تم تشخيص 68766 شخصا بفيروس كورونا المستجد في العالم خلال يوم واحد.

وقد زاد عدد ضحايا الفيروس بمقدار 5 آلاف و22 شخصا، وبلغ مجموع ضحايا الفيروس 72 ألفا و616 شخصا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت، اليوم الثلاثاء، بأن فيروس كورونا لا ينتقل من خلال الهواء، وأنه ينتقل من خلال لمس الأسطح الملوثة بالفيروس، أو من خلال الرذاذ من أي شخص مصاب، وأن فيروس كورونا يستطيع البقاء على الأسطح لمدة ساعات أو أيام، تختلف المدة باختلاف نوع السطح، وأن الفيروس يمكنه الانتقال من الحيوان للإنسان، ولكن لا توجد دراسات حتى الآن تؤكد إذا كان قد تم انتشار فيروس كورونا بين الحيوانات أم لا.

وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل 225 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد - 19/، وتسجيل 19 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 150 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 7, 2020

​وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، تفشي فيروس كورونا المستجد، "جائحة".