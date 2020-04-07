السلطات السعودية تقبض على شخص قدم شايا لزوجته من مياه المرحاض

واعترف المتهم، الذي هو في العقد الرابع من العمر، وأحد مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، في مقطع مصور آخر، أن ما قام به مع زوجته مقلب، لكنه حذفه بعد اعتراضها لأنه قد يتأثر به متابعوه من الأطفال والمراهقين، ويحدث أثرا سيئا في سلوكهم، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء.

وأشار المتحدث باسم شرطة مكة، الرائد محمد عبد الوهاب الغامدي، للصحيفة إلى أن المتهم شارك المقطع المصور دون اكتراث بالعواقب وخطورة أثر ذلك على من يشاهده، وقام بتصرف "غير سوي" بحد تعبيره، "بتعبئة مياه كرسي الحمام، وهو غير مخصص للتناول الإنساني أو الاستهلاك الآدمي، لافتا إلى أن ذلك سلوكا ماديا يعد محل تجريم شرعا ونظاما، لما ينطوي عليه من الجناية عمدا، وتعريض النفس للأذى والتهلكة، وفي محتواه الذي نشره مخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها بما يزيّن لهم سلوكا مضرا بالصحة العامة".

وأضاف الغامدي أن المتهم نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، والمجّرم طبقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المقرر بشأنهما عقوبات صارمة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.