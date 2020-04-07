المغرب: 12 حالة وفاة و64 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 93 وفاة.

الرباط-سبوتنيك. كما تم تسجيل 64 حالة جديدة مؤكدة للإصابة بالفيروس ليرتفع مجموع الإصابات الى 1184، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 10 حالات، ليصبح مجموع المتعافين 90.

وكانت الحكومة المغربية قد قررت، قي وقت سابق، العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية ابتداء من اليوم الثلاثاء بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة حسب حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دولة ومنطقة حول العالم، ورغم أن الصين كانت بؤرة تفشي المرض، إلا أنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز الـ3331 إصابة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عدد الإصابات، حول العالم، بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و400 ألف إصابة، ونحو 81 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 300 ألفا.