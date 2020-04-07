السودان تفرض عقوبات صارمة على مخترقي "حظر التجول"

أعلنت السلطات السودانية، مساء اليوم الثلاثاء 7 أبريل/نيسان، فرض عقوبات صارمة رادعة لمخترقي قرار "حظر التجول" ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأعلنت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية العاصمة الخرطوم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية سونا"، عن تنفيذ عقوبات رادعة لمتجاوزي قرار حظر التجوال الذي أقرته الدولة وفقا لحالة الطوارئ الصحية المعلنة بسبب جائحة كورونا.

وقالت اللجنة خلال اجتماعها الطارئ برئاسة اللواء ركن الطاهر عبد الله محمد صالح، إنها تتوعد كافة الأسواق والمحال تجارية والمطاعم والأفراد المتجاوزين لقرار حظر التجوال، وكل من يعمل أثناء ساعات الحظر في السودان.

الخرطوم تعلن عن إنفاذ عقوبات رادعة ومشددة لمتجاوزي قرار حظر التجوال، والذي أقرته الدولة وفقاً لحالة الطوارئ الصحية المعلنة بسبب جائحة كوروناhttps://t.co/mbp2Cizlhz#سونا #السودان pic.twitter.com/fYTjmQM5JR — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 7, 2020

​وأوضحت أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل المخالفين، مشيرة إلى أنه سيتم تقديمهم لمحاكمات فورية.

ونوهت اللجنة إلى أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من إجراءات تشديد العقوبات الرادعة للمتجاوزين والمتفلتين لضوابط العمل خلال فترة حظر التجوال.

وأشارت إلى أنه سيتم الرصد والمتابعة للأسواق والطرق الرئيسية والأحياء لضبط حالات التفلت للقرار.

وأعلنت اللجنة كذلك تشكيل غرفة طوارئ صحية وأمنية لمتابعة التداعيات المستجدة لوباء كورونا على مستوى المحلية تختص بالتدخل السريع لرصد حالات الاشتباه والتبليغ بالتنسيق مع وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة ‏العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، ‏الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، ‏وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول ‏العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، ‏على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى ‏إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، ‏لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة، بالإضافة إلى وقف كل الأنشطة الرياضية في معظم دول العالم.