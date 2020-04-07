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20:39 GMT07 أبريل/ نيسان 2020
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    أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

    أبو الغيط يحذر إسرائيل من استغلال "كوفيد -19" لتوسيع الاستيطان

    © Sputnik . M.Hemida
    العالم العربي
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (108)
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    حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية من استغلال انشغال المجتمع الدولي بمواجهة وباء "كوفيد- 19"، وضم أراض فلسطينية جديدة.

    القاهرة - سبوتنيك. واعتبر أبو الغيط أن الإقدام على خطوة كهذه سيكون "بمثابة لعب بالنار ودعوة مفتوحة لإشعال الموقف".

    الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، و الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، 4 فبراير/ شباط 2019
    © AFP 2020 / JOHN THYS
    أبو الغيط يوجه رسالة حول خطر "كورونا" على الأسرى الفلسطينيين
    وذكر بيان للجامعة العربية أن أبو الغيط تلقى اتصالا هاتفيًا من صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أطلعه فيه الأخير على الممارسات الإسرائيلية التي وصفها بالرامية إلى استغلال حالة الوباء لضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان.

    وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن "أبو الغيط" قال "ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من استغلال للظرف العالمي الطارئ المتعلق  بمواجهة وباء كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) من أجل توسيع البؤر الاستيطانية وفرض واقع جديد على الأرض، خاصة في القدس الشرقية ومحيطها، إنما يعكس غياباً للحد الأدنى من الشعور بالتضامن الإنساني في مواجهة الجائحة، وسعياً لتوظيف حالة الانشغال العالمي بمواجهة هذا الوباء من أجل تنفيذ مخططات اليمين الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية، خاصة في منطقة الأغوار".

    وحذر أبو الغيط إسرائيل من الإقدام على تنفيذ "مخططات الضم لمناطق من الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الأغوار أو شمال الضفة أو غيرها"، معتبرًا أن ذلك "سيكون بمثابة لعب بالنار ودعوة مفتوحة لإشعال الموقف، في وقت يحتاج العالم فيه لتركيز كافة جهده وطاقاته لمواجهة الوباء العالمي الذي يُهدد الإنسانية بأسرِها".

    وأشار المصدر بحسب البيان إلى رصد الجامعة العربية خلال الفترة الأخيرة تعامل سلطات الاحتلال مع المناطق الفلسطينية خلال أزمة الوباء العالمي بطريقة لا تتماشى مع القانون الإنساني، على حد وصفه.

    وأضاف أن من بين ذلك ما يتعلق "بأوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذين يبلغ عددهم نحو 5000 أسير، من بينهم الكثير من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بما يجعلهم أكثر عرضة للتبعات الخطيرة لفيروس كورونا".

    واتهم الأمين العام للجامعة العربية السلطات الإسرائيلية أيضًا بإهمال أوضاع الفلسطينيين في القدس الشرقية مقارنة باليهود في القدس الغربية، "فضلاً عما تعرض له العمال الفلسطينيون في إسرائيل من معاملة غير إنسانية جراء انتشار وباء كورونا في إسرائيل".

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (108)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الجامعة العربية, إسرائيل, أبو الغيط
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