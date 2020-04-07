65 وفاة و9248 إصابة بكورونا في إسرائيل منذ بداية تفشي الفيروس

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وصول حالات الوفاة في البلاد إلى 65 حالة، جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقل الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الوزارة الإسرائيلية وصول عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 9248 حالة.

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن آرون سيدمان، المواطن الإسرائيلي الذي يبلغ من العمر 92 عاما، تم شفاؤه من فيروس كورونا، بعدما أصيب به قبل أسبوع ومكوثه في المستشفى لفترة.

משרד הבריאות: בישראל 9,248 חולי קורונה, 65 נפטרו מסיבוכי הנגיף https://t.co/rVyu4J37Bv pic.twitter.com/AaWgjPxwts — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) April 7, 2020

وأفادت الصحيفة بأن سيدمان كان مصارعا في شبابه وتمتع بصحة جيدة، وهو ما ساهم في الإسراع في شفائه من الفيروس، حيث نقلت الصحيفة على لسان الأطباء في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل، أنه كان يستجيب للعلاج بسرعة، وهو ما ساهم في سرعة شفائه.

وبالتوازي مع ذلك، نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها أن بلادها بصدد إجراء أول تجربة سريرية لعلاج وباء الكورونا في العالم.

وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن تلك التجربة هي الأولى حول العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلة: أبشروا".

ابشروا!

اول تجربة سريرية لعلاج وباء الكورونا في العالم تنطلق من إسرائيل.

تتوجه الانظار إلى مشفى شيبا في إسرائيل الذي شرع أمس بتجربة دواء " كبزرا" الذي من شأنه أن يساعد في علاج مرضى الكورونا. من المقرر أن يتلقى هذا العلاج ٤٠ مصابا بالكورونا.

نتمنى الموفقية للجميع والشفاء العاجل. pic.twitter.com/2UVBfdxSqt — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 7, 2020

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلن نتنياهو أن إسرائيل ستنفذ إغلاقًا كاملاً من بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى صباح الجمعة، وهي فترة تتزامن مع بداية عطلة عيد الفصح لدى اليهود، الذي يحل غدا الأربعاء.

وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق أمرا يلزم المواطنين بوضع الكمامات أو الأقنع الواقية لدى خروجهم من المنازل بدون استثناء.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة.