الملك سلمان يصدر عدد من الأوامر الملكية بشأن تعليق تنفيذ أحكام قضائية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان، مساء اليوم الثلاثاء 7 أبريل/نيسان، عدد من الأوامر الملكية بشأن تعليق تنفيذ أحكام قضائية.

وقالت قناة العربية، إن الملك سلمان أصدر عدد من الأوامر الملكية

بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص.

وأصدر الملك سلمان أمرا بالإفراج المؤقت، بشكل فوري، عمن حُبس تنفيذاً لتلك الأحكام والأوامر.

كما أصدر أيضا أمرا بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس.

كما أشارت "العربية" إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني وجه الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه الرعاية الكريمة واللفتة الحانية، لمواطني ومقيمي المملكة المشمولين بهذا الأمر.

وقال وزير العدل إن هذا هذا الأمر الملكي "يأتي في إطار ما تبذله الدولة من جهود للحد من تفشي فيروس كورونا، والحرص على سلامة الجميع في المملكة العربية السعودية، وأن الأولوية هي صحة الإنسان".

وأكد أن أوامر الحبس جرى رفعها إلكترونيًا بشكل فوري وإشعار الجهة المعنية بإنفاذ ذلك، أما أحكام الرؤية والزيارة للأطفال فتم تعليقها إلكترونيًا وإشعار الأطراف برسالة نصية بذلك.

وصنفت منظمة الصحة ‏العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، ‏الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، ‏وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول ‏العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، ‏على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى ‏إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، ‏لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏