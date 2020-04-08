اليمن... القوات المشتركة تعلن مقتل وإصابة مهاجمين من "أنصار الله" في الحديدة

تجددت المواجهات، اليوم الأربعاء، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إحدى تشكيلات القوات المشتركة، بأن "الحوثيين نفذوا هجوماً على مواقع للقوات باتجاه قرية الحلة شمال غربي مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)".

وأكد "إحباط القوات المشتركة هجوم الحوثيين، وتكبيدهم قتلى وجرحى".

وأشار إلى "تمكن اللواء الحادي عشر عمالقة، من كسر هجوم آخر للحوثيين بالقرب من مثلث العدين شمال مديرية حيس، عقب اشتباكات عنيفة".

ووفقاً لإعلام قوات العمالقة، "ألحق اللواء خسائر فادحة بالحوثيين في الأرواح والعتاد".

يأتي ذلك غداة إعلان القوات المشتركة مقتل وإصابة عدد من الحوثيين، خلال إحباطها هجومين منفصلين شنتهما الجماعة على مواقع شرق مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، وفي شارع الخمسين شرق المدينة.

من جهة ثانية، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" في صنعاء، أن التحالف العربي والقوات المشتركة، نفذوا "78 خرقاً في الحديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية".

ونقلت وكالة "سبأ" بصنعاء، عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد الخروقات في الحديدة، إن "الخروقات شملت 25 خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي لعدد 101 قذيفة وصاروخ، و51 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة، واعتداءين على رقابة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة".