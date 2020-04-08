مصر تطبق حجرا صحيا على قرية جديدة بسبب "كورونا"

قررت السلطات المصرية، فرض حجر صحي على إحدى القرى التابعة لمحافظة الجيزة، اعتبارا من أمس الثلاثاء 7 أبريل/ نيسان.

قالت محافظة الجيزة، في بيان، إنها قررت "فرض حجر صحي على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة، اعتبارا من 7 أبريل، بناء على تعليمات وزارة الصحة ولمدة 14 يوما، حرصا على سلامة أهاليها".

وأشارت المحافظة، إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل الخطوات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة المواطنين.

وأكد البيان على "اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية، وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضا ألبان أطفال للمنازل، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلا عن توفير متطوعين من داخل القرية، لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة"، مشيرا إلى أن "المحافظة وكافة أجهزتها ستعمل على توفير أي متطلبات أخرى للقرية، وبما يلبي أي احتياجات للمواطنين فورا".

وكلف محافظ الجيزة، أحمد راشد، مديريات التموين والتضامن، والجمعيات الأهلية، "بتوفير كافة السلع التموينية والخبز والخضروات والفاكهة، وكذلك توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين، واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم"، كما كلف المحافظ، مديرية الصحة ورئيس مدينة كرداسة، بنشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الثلاثاء، تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، علاوة على 9 حالات وفاة، وبالإضافة إلى تعافي 17 شخصًا.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي المحدث، إن 17 شخصًا من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى أمس.