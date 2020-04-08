فلسطين تعلن ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 263 بعد تسجيل إصابتين جديدتين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين في الخليل ونابلس ليرتفع العدد إلى 263 حالة في فلسطين.

وأوضح مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، أن الحالة في الخليل هي لعامل، فيما حالة نابلس هي لمسعف، حسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وأكد الشخرة، شفاء 44 شخصا، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على 15450 فحصا مخبريا من بداية أزمة فيروس كورونا.

وسجلت الأراضي الفلسطينية حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لامرأة في الستينات من العمر من قرية بدو شمال غربي القدس منذ بداية انتشار الفيروس الشهر الماضي.

ويخشى الفلسطينيون من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مع بدء عودة العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى ديارهم مع حلول عيد الفصح هذا الأسبوع، فيما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يوم الخميس الماضي بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهرا آخر لاحتواء تفشي فيروس كورونا