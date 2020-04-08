الخارجية الأمريكية تشكر "مصر للطيران"

أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا، اليوم الأربعاء، شكرت فيه شركة "مصر للطيران".

نقلت بوابة "أخبار اليوم" المصرية عن مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قوله "إن وزير الخارجية مايك بومبيو وجه الشكر لوزير الخارجية سامح شكري ولشركة مصر للطيران على تنظيم رحلات خاصة لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى وطنهم".

وأوضحت أورتاغوس، أن هذا جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين بومبيو وشكري واستعرضا خلاله عددا من القضايا الإقليمية وشددا على أهمية التعاون في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد ـ 19".

يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قد تلقى، أمس الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، حيث تم استعراض الجهود الوطنية المبذولة على مستوى الدولتّين للتصدي لجائحة فيروس "كورونا" والحد من آثارها الصحية والاقتصادية.

في سياق متصل، أعلن الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الأحد الماضي، أن الشركة انتهت من جسرها الجوي لنقل المصريين العالقين في الخارج.

وكشف زكريا أن الشركة قامت بإعادة ما يقارب من 2000 مصري، وشدد زكريا على أن الشركة، مستعدة لتنفيذ رحلات إجلاء الأجانب من مصر، كما أن الشركة نفذت آخر رحلة لإجلاء مواطنين أمريكان من مصر.