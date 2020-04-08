تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء المصري عبر "الفيديو كونفرانس"

عقد مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، اجتماعه الثالث عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

ذكر موقع "بوابة الأهرام" أن الحكومة المصرية ناقشت خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونزل الشباب.

وناقشت الحكومة آلية صرف المنحة التي قررها رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعددا من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، الشكر والتقدير لضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التي تم استعراضها أمس الثلاثاء، لمكافحة كورونا.

وقال مدبولي "إن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى".

وأَضاف رئيس مجلس الوزراء المصري أن "هناك لجنة مشكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة المتضررة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا".

وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى أنه "سيتم الإعلان عن آلية صرف المنحة التي قررها رئيس الجمهورية للمستحقين من هذه العمالة، والتي تضمن عدم وجود تكدس أو حدوث تزاحم من جانب المواطنين أثناء صرف هذه المنحة".

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وأوضح رئيس الحكومة أنه "سيتم البدء فورا في تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد، التي لا تظهر عليها أية أعراض، إلى نزل الشباب، والمدن الجامعية، التي تشهد حاليا استعدادات مكثفة لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها".