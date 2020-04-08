ارتفاع الإصابات بكورونا في المغرب وسط السعي لإنتاج 6 مليون كمامة يوميا

سجل المغرب، اليوم الثلاثاء، 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1242 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنها سجلت حالة وفاة جديدة ليصل عدد ضحايا الفيروس إلى 91 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 97 حالة، فيما تم استبعاد 4358 حالة بعد التأكيدات المخبرية، وذلك بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وفرض المغرب ارتداء الكمامة الطبية، اعتبارا من أمس الثلاثاء، على كل من يضطرون للخروج للعمل أو لقضاء بعض الأغراض مع تجاوز عدد الإصابات حاجز الألف.

وهددت السلطات المخالفين لقرار ارتداء الكمامات بالسجن والغرامة وحددت سعرا رمزيا للكمامة.

ويسعى المغرب الى إنتاج ستة ملايين كمامة يوميا ابتداء من الأسبوع المقبل من 3.3 مليون كمامة حاليا.

ودعت السلطات المواطنين المغاربة إلى مزيد من الحذر واليقظة والالتزام بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وتفرض البلاد حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس/ آذار، ولمدة شهر لمنع تفشي هذا الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا.