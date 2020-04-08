البحرين تتخذ إجراء "غير مسبوق" مع جميع المواطنين والشركات بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة العمل في البحرين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستنفق 570 مليون دولار على رواتب 100 ألف موظف في القطاع الخاص من أبريل/نيسان - يونيو/حزيران.

وأضافت، في بيان لها، أن الحكومة ستسدد فواتير الكهرباء والمياه لجميع المواطنين والشركات البحرينية للمساهمة في مواجهة تأثيرات فيروس كورونا"، وذلك حسب وكالة "أنباء البحرين".

وأعلنت وزارة الصحة في البحرين، أمس الثلاثاء، عن حالة وفاة لمواطن بحرينى يبلغ من العمر 70 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض "كورونا"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏