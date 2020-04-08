مصر تقرر تمديد حظر التجول لأسبوعين إضافيين بسبب "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل/نيسان.

وقال مدبولى، في مؤتمر صحفي، إن حظر التجول سيكون من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا.

وأضاف أن "الحكومة تعقد اجتماعات على مدار الساعة لمتابعة جهود الدولة لمواجهة كورونا، موضحا أن الحكومة توجه التحية لكل أجهزة الدولة والأطقم الصحية التي تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا".

ويأتي مد حظر التجول في مصر، بعدما تم إعلانه لمدة أسبوعين يوم 24 مارس/ آذار الماضي، لحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساء للسادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الثلاثاء، تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، علاوة على 9 حالات وفاة، وبالإضافة إلى تعافي 17 شخصًا.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي المحدث، إن 17 شخصًا من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى أمس.