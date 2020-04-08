مصر تقرر اقتطاع 20% من رواتب الوزراء دعما للعمالة غير المنتظمة

القاهرة - سبوتنيك. قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في كلمة اليوم الأربعاء، "مجلس الوزراء قرر أن يتم اقتطاع 20% من راتب كل أعضاء المجلس لمدة 3 شهور دعمًا لصندوق تحيا مصر والعمالة غير المنتظمة".

وكان رئيس الوزراء قد أعلن أنه "حتى هذه المرحلة لا نزال في الحدود الآمنة بالسيطرة على الفيروس، والأعداد التي تسجلها مصر مشابهة للسيناريوهات التي وضعتها الحكومة بالأسابيع لأعداد المصابين منذ أكثر من شهر".

وتابع أن مصر "ستشهد زيادات في الإصابات اليومية، وهذا متوقع"، محذرا من أن "الاستخفاف بالقرارات الحكومية سيؤدي إلى مواجهة الكوارث التي تواجهها دول أخرى"، وأضاف، "نخشى أن تقفز الأعداد على غير المتوقع، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة".