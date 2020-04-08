الإعلان عن قائمة الفائزين في جائزة الشيخ زايد للكتاب

أعلن القائمون على تنظيم "جائزة الشيخ زايد للكتاب"، اليوم الأربعاء، عن أسماء الفائزين في دورتها الـ 14.

وأفاد الموقع الرسمي للجائزة عن وجود 6 كتاب وأدباء عالميين إلى جانب مجلة أدبية مستقلة ضمن الفائزين.

فاز في فرع الآداب، الشاعر منصف الوهايبي من تونس، عن ديوانه "بالكأس ما قبل الأخيرة"، فيما فازت الكاتبة ابتسام بركات من فلسطين في فرع "أدب الطفل والناشئة" عن قصتها "الفتاة الليلكية"، كما فاز الباحث حيدر قاسم مطر من العراق في فرع "المؤلف الشاب" عن كتابه "علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان – يوسف فان إس أنموذجا".

وفاز محمد آيت ميهوب من تونس في فرع الترجمة، عن ترجمته لكتاب "الإنسان الرومنطيقي" للمؤلف جورج غوسدورف، من اللغة الفرنسية إلى العربية.

وفاز الكاتب الهولندي ريتشارد فان لوين عن فئة جائزة الشيخ زايد للثقافة العربية في اللغات الأخرى، عن كتابه "ألف ليلة وليلة وسرديات القرن العشرين: قراءات تناصّية" باللغة الإنجليزية، والصادر عن دار بريل للنشر عام 2018.

وفازت عن فئة النشر والتقنيات الثقافية، مجلة "بانيبال البريطانية للنشر"، التي أسهمت في تقديم أعمال من الأدب العربي المعاصر إلى القراء الناطقين بالإنجليزية عن طريق ترجمة مختارات من الكتب والدواوين العربية المنشورة سابقًا، إلى جانب الكثير من النصوص الشعرية والسردية غير المنشورة من قبل.

كما تم الإعلان عن شخصية العام الثقافية للدورة الرابعة عشر من "جائزة الشيخ زايد للكتاب"، التي فازت بها الشاعرة والباحثة والمترجمة والأكاديمية الفلسطينية، سلمى الخضراء الجيوسي.

يذكر أنه سيتم منح الفائز بلقب "شخصية العام الثقافية" ميدالية ذهبية تحمل شعار جائزة الشيخ زايد للكتاب وشهادة تقدير، بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة مليون درهم. في حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على "ميدالية ذهبية و"شهادة تقدير"، بالإضافة إلى جائزة مالية بقيمة 750 ألف درهم إماراتي.