حكومة شرق ليبيا تمدد حظر التجول ضمن إجراءات مواجهة كورونا

أعلنت السلطات التابعة للحكومة الليبية المنعقدة في مدينة بنغازي شرقي البلاد، اليوم الأربعاء، تمديد فترة حظر التجول وإغلاق المنافذ البحرية والبرية والجوية حتى الأربعاء المقبل الموافق 15 أبريل/ نيسان الجاري، وذلك ضمن سلسلة إجراءات متخذة للحد من انتشار وباء "كوفيد-19" في البلاد.

بنغازي- سبوتنيك. وقال وزير الداخلية، إبراهيم بوشناف، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه تقرر "تمديد الأحكام المتعلقة بحظر التجول واستثناءاته وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، حتى 15 أبريل الجاري".

وأكد وزير الداخلية في البيان أن "حظر التجول سيستمر من الساعة الثالثة عصرا حتى السابعة مساء"، مضيفًا أن "القرار يشمل منع حركة التنقل نهائيا بين المدن والقرى، وغلق المنافذ البرية والبحرية والجوية فيما يخص حركة الأشخاص، والاستثناءات المقررة للجهات التي تتطلب أعمالها التنقل خلال ساعات الحظر ويستمر العمل به حتي 15/4/2020".

وارتفع عدد إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في ليبيا إلى 21 حالة، وذلك بعد الإعلان مساء أمس الثلاثاء عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد بينهم الحالة الأولى في مدينة بنغازي.

وأعلنت السلطات أيضًا تسجيل حالة شفاء جديدة لترتفع حالات الشفاء إلى حالتين، فيما تم تسجيل وحالة وفاة واحدة في البلاد.