السعودية... شرطة عسير تعلن تطورات جديدة بشأن واقعة تحرش أثارت ضجة

أعلنت شرطة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، تطورات جديدة في واقعة التحرش بالقاصرات.

ونقلت صحيفة "عكاظ"، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، أنه تم إلقاء القبض على الشاب المتهم في الواقعة.

شرطة منطقة عسير تلقي القبض على مواطن في العقد الثاني تحرش بقاصرات بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، وطلبه منهن التصوير له وتباهيه بأفعاله والمجاهرة بها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة . — خالد الحسين (@khalidfahad77) April 8, 2020

وقال المتحدث باسم الشرطة "إنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تضمنت تحرش شخص بقاصرات بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، وطلبه منهن التصوير له وتباهيه بأفعاله والمجاهرة بها؛ فقد تمكنت – بفضل الله – الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه".

#عاجل | شرطة عسير: المتهم تحرش بالقاصرات بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات خادشة وطلب منهن التصوير له#عكاظ #ان_تكون_اولاhttps://t.co/zQGe7trywn — صـ حـ يـ فـ ـة عـ كـ ا ظ (@OKAZ_online) April 8, 2020

وأضاف الدباش أن المتهم "هو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة".