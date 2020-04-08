لا زواج ولا طلاق في إمارة دبي حتى إشعار آخر

أعلنت محكمة الأحوال الشخصية في دبي، اليوم الأربعاء، تعليق خدمات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت سلطة محاكم دبي على موقعها الرسمي: "إن محكمة الأحوال الشخصية علّقت خدمات شهادات وتوثيقات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد".

ودعا رئيس المحكمة القاضي خالد الحوسني جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما فيها منع الفعاليات والمناسبات، التي لا تتم من دون تجمع الأفراد كتوثيق عقود الزواج والطلاق".

ودعا رئيس المحكمة الأزواج الذين وثّقوا وصدّقوا عقود زواجهم في وقت سابق إلى تأجيل مراسم زفافهم حتى إن كانت بدون حفلات أو تجمعات وعلى نطاق ضيق جدا.

في غضون ذلك، سجلت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، أكبر معدل للإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، بـ300 حالة إيجابية جديدة.

وصرحت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدثة باسم القطاع الصحي، في الإمارات، أن 53 حالة قد تعافت من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الحوسني إلى أنه "بذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 239 حالة، وتسجيل 300 حالة إصابة جديدة بالفيروس".

وأوضحت أن إجمالي حالات الإصابة في الإمارات وصل إلى 2659 حالة.

وأضافت أنه "تم التعرف على الحالات المصابة من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، ومع تسجيل الحالات الجديدة وصل إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها إلى 2659 حالة".