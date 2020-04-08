ما هو أمر الدفاع 6 الذي أعلنه رئيس الوزراء الأردني... فيديو

أعلن عمر الرزاز، رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني، اليوم الأربعاء، أمر الدفاع 6.

وكشفت صحف أردنية أن هذا الأمر صادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، ويهدف إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول.

وقال الرزاز، في تصريحات متلفزة: "إن الأولوية اليوم لصحة المواطن والحفاظ عليها، بحسب التوجيهات الملكية بهذا الخصوص".

وأضاف رئيس الوزراء الأردني أنه "لا ننعزل عن بعضنا البعض ولا نلجأ للخلاص الفردي ونقف مع بعضنا، نحن اليوم في ظل دولة القانون نسعى فيها لدولة تطبيق القانون على الجميع دون محاباة، نحن في دولة انتاج ونستفيد من الفرص لحماية الاقتصاد الوطني وصولا إلى التعافي".

رئيس الوزراء @OmarRazzaz: يعلن أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992#همة_وطن #عاجل — Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) April 8, 2020

وأشار الرزاز إلى أن "المسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص".

وذكرت قناة "المملكة" الأردنية، أن "أمر الدفاع 6 يتضمن أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والأفراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها أزمة وباء كورونا".

ونشرت الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، عبر موقع "تويتر"، أنه "سيعلن في تصريحات متلفزة أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992".

جدير بالذكر أن الرزاز أصدر أمر الدفاع رقم 5، المتعلق بمدد إجراءات التقاضي، والذي يوقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

وأوقف أمر الدفاع رقم 5 سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط، أو عدم سماع دعوى، أو مددا لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة، ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم، ودوائر التنفيذ، وسلطة الأجور.