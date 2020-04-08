"الصحة المصرية" تعلن البدء في تصنيع دواء لعلاج مرضى كورونا

قالت شركة تابعة لوزارة الصحة المصرية إنها ستبدأ في إنتاج مستحضر دوائي يستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت شركة المهن الطبية إحدى شركات مجموعة أكديما التابعة لوزارة الصحة أنها ستبدأ في إنتاج مستحضر كلوروكين فوسفات والذي يتكون من المادة الفعالة كلوروكوين فوسفات والتي تستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع صحيفة "أخبار اليوم" المصري عن الدكتور عوض جبر رئيس شركة المهن الطبية، قوله إن "الشركة ستنتهي خلال شهر مايو/ آيار المقبل من توفير نحو 200 ألف جرعة من مستحضر كلوروكوين فوسفات الذي يستخدم لعلاج الملاريا على أن يعقبها إنتاج جرعات إضافية، كلما كانت هناك حاجة لذلك خاصة وأنه أصبح العقار الأقرب للاعتماد رسميا في العالم لعلاج مصابي كورونا".

ولفت رئيس الشركة إلى حصول الدواء على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، والتي وافقت على الاستخدام الطارئ لعقاري الكلوروكين والهيدروكسى كلوركين في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال جبر إنه "يجب الوقوف إلى جوار الدولة في جائحة فيروس كورونا من خلال توفير الأدوية للسوق المحلي خاصة أن الصناعات الوطنية تتميز بجودة عالية".

وأكد رئيس الشركة على "تأمين احتياجات السوق الدوائي من الأدوية الحيوية المتعلقة بالأنسولين والبنسلين، بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بفتامين "د" والذي يتميز بقدرته على رفع المناعة".

وأشار جبر إلى أن "جميع الكميات الدوائية من مستحضر كلوروكوين فوسفات سيتم توجيهها إلى وزارة الصحة والسوق المحلي، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، تبذل جهدا كبيرا في ملف علاج المصابين بفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية، نهاية مارس الماضي أنه "يمكن وصف عقاري الكلوروكين والهيدروكسى كلوركين للمراهقين والبالغين المصابين بكوفيد 19، كعلاج مناسب، عندما لا تكون التجربة السريرية متاحة أو مجدية".

وحتى مساء أمس كان إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.