على عكس التوقعات... لماذا قللت مصر وقت حظر التجول؟

أعلن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الهدف من تعديل مواعيد حظر التجوال المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، هو تخفيف الزحام على المواطنين في هذه الفترة.

وقال سعد في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، اليوم الأربعاء: "لاحظنا أن الفترة التي يخرج فيها معظم الموظفين من 5 إلى 7 مساء، ما يسفر عن تكدس في وسائل المواصلات"

وتابع "نتيجة لذلك تم مد الحظر ليبدأ من الساعة 8، ويكون التوزيع في ثلاث ساعات بدلا من ساعتين".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المواعيد كما هي بالنسبة لإغلاق المحال، ويتم غلقها من الساعة الخامسة مساء ويومي الجمعة والسبت 24 ساعة.

وأوضح سعد أنه تم إغلاق المتنزهات والحدائق والشواطئ، لتفادى التجمعات خلال فترة الاحتفال بأعياد الربيع.

وبين سعد أن تخصيص 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء خلال ثلاثة أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة، ليس اقتطاعا ولكنه تبرع.

وشدد نادر سعد على أنه سيتم تكثيف عمليات التعقيم والتطهير بكافة مرافق الدولة والمصالح الحكومية، خلال الفترة المقبلة.