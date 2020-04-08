"أنصار الله": قدمنا رؤية وطنية شاملة للأمم المتحدة تنص على وقف شامل للحرب

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" أنها قدمت رؤية وطنية شاملة للأمم اللمتحدة تنص على وقف شامل للحرب على الأراضي اليمنية.

وقال الحوثي في تغريدات له "سلمنا للمبعوث الأممي رؤيتنا لوقف نهائي وأوضحت له اليوم أنها مبنية على حلول مكتملة فالحلول المجتزئة أو الترقيعية – التي لا تجعل المواطن والشعب في أولوياتها ولا تقدم رؤى بنائه اقتصاديا واستقلاله وسيادته الكاملة – لا يمكن القبول بها، وأي حل يحتاج – بعد الموافقة – لاستفتاء الشعب عليه".

سلمنا لمارتنارؤيتنا لوقف نهائي

وأوضحت له اليوم أنها مبنية على حلول مكتملة

فالحلول المجتزئة أو الترقيعية -التي لا تجعل المواطن والشعب في أولوياتها ولا تقدم رؤى بنائه اقتصاديا واستقلاله وسيادته الكاملة- لا يمكن القبول بهاوأي حل يحتاج-بعد الموافقة-لاستفتاء الشعب عليه

وسنعلنهاالان pic.twitter.com/MZfBU2mpjc — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 8, 2020

وأضاف: "‏تقدمنا بهذه الرؤية كوثيقة للحل الشامل لوقف الحرب، وتتضمن وقف الحرب في جميع الجبهات، ورفع الحصار الجوي والبحري والبري، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة، ومنها صرف جميع مرتبات الموظفين غير المسلمة في جميع القطاعات، وإعادة الإعمار وجبر الضرر، وغيرها من الخطوات التي تكشف للشعب أننا منه وإليه".

تقدمنا بهذه الرؤية كوثيقة للحل الشامل لوقف الحرب وتتضمن وقف الحرب في جميع الجبهات، ورفع الحصار الجوي والبحري والبري، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة ومنها صرف جميع مرتبات الموظفين غير المسلمة في جميع القطاعات، وإعادة الإعمار وجبر الضرر، وغيرها من الخطوات التي تكشف للشعب أننا منهوإليه pic.twitter.com/642Zewx8h6 — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 8, 2020

وأوضح محمد علي الحوثي أن تقديم رؤية الحل الشامل لإنهاء الحرب على بلدنا ومعالجة آثارها وتبعاتها ينبع من حرصنا على نجاح جهود السلام في اليمن والمنطقة، ومن التوجه الصادق لدينا لتلافي أسباب فشل المفاوضات السابقة.. واستجابة لدعوات السلام وانحيازنا للعدل والإنصاف.

ينبع تقديمنا لرؤية الحل الشامل لإنهاء الحرب على بلدنا ومعالجة آثارها وتبعاتها من حرصنا على نجاح جهود السلام في اليمن والمنطقة، ومن التوجه الصادق لدينا لتلافي أسباب فشل المفاوضات السابقة.

واستجابة لدعوات السلام وانحيازناللعدل والإنصاف

وسيلمس أبناءشعبنا أننا لم ولن نفرط بتضحياته. pic.twitter.com/5V2EAFFaEn — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 8, 2020

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية لقتال الحوثيين في اليمن، في وقت سابق، إنه سيعلن عند منتصف ليل اليوم الأربعاء وقف عملياته العسكرية على مستوى البلاد لدعم مبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

ودعت الأمم المتحدة، أكثر من مرة، أطراف الصراع في اليمن إلى وقف فوري لإطلاق النار، لحماية اليمنيين من احتمال انتشار فيروس كورونا.

ويعاني اليمن من انهيار شبه تام في كافة القطاعات، لاسيما القطاع الصحي، وأصبح 80% من سكانه بحاجة لمساعدات إنسانية، جراء حرب مستمرة منذ 6 أعوام بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثيين.

هذا ولم يسجل اليمن، حتى مساء اليوم الأربعاء، أي إصابة بكورونا، بينما أصاب الفيروس أكثر من مليون و485 ألف شخص في العالم.