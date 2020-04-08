جامعة سعودية تشترط على طلابها حلف يمين بعدم الغش في الامتحان

وعرض النموزج خلال برنامج "كلنا مسؤول" على الفضائية السعودية، ومن جانبه اعترف الدكتور أحمد العامري مدير الجامعة بالصيغة الموجودة في ورقة الاختبار الذي يوضع للطلاب على الانترنت، غير أنه أكد على أنه لا يرضى عنها، مشددا على أنها "ما كان يجب أن تكون".
#كلنا_مسؤول | أحد طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود يزوّد خالد العقيلي بنموذج من اختبار أونلاين ويوجد به "حلف يمين أنه لم يغش في الاختبار".— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 8, 2020
شاهد رد معالي مدير الجامعة د. أحمد العامري pic.twitter.com/NrHC2aR7ld
وقال العامري خلال مداخلة مع البرنامج: "والله للأسف هذه ممارسة كانت من أحد المعيدين في إحدى الكليات وتم التعامل معها في حينه، وطبعاً اعتذر عن هذا، هو كان حرص منه، لكن أعتقد أنه ما كان يجب أن يكون".
وتابع: "نحن في جامعة الإمام لا نقر مثل هذا السلوك، وبالتالي صدر توجيه للكلية وللأستاذ بأنه مثل هذه السلوكيات ينبغي ألا تكون".
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