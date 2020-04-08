جامعة سعودية تشترط على طلابها حلف يمين بعدم الغش في الامتحان

كشف نموذج اختبار لجامعة الإمام محمد بن سعود، السعودية، إلزام الممتحنين على صيغة موحدة لحلف يمين بعدم الغش أثناء الامتحان.

وعرض النموزج خلال برنامج "كلنا مسؤول" على الفضائية السعودية، ومن جانبه اعترف الدكتور أحمد العامري مدير الجامعة بالصيغة الموجودة في ورقة الاختبار الذي يوضع للطلاب على الانترنت، غير أنه أكد على أنه لا يرضى عنها، مشددا على أنها "ما كان يجب أن تكون".

#كلنا_مسؤول | أحد طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود يزوّد خالد العقيلي بنموذج من اختبار أونلاين ويوجد به "حلف يمين أنه لم يغش في الاختبار".



شاهد رد معالي مدير الجامعة د. أحمد العامري pic.twitter.com/NrHC2aR7ld — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 8, 2020

​وقال العامري خلال مداخلة مع البرنامج: "والله للأسف هذه ممارسة كانت من أحد المعيدين في إحدى الكليات وتم التعامل معها في حينه، وطبعاً اعتذر عن هذا، هو كان حرص منه، لكن أعتقد أنه ما كان يجب أن يكون".

وتابع: "نحن في جامعة الإمام لا نقر مثل هذا السلوك، وبالتالي صدر توجيه للكلية وللأستاذ بأنه مثل هذه السلوكيات ينبغي ألا تكون".