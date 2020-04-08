"أنصار الله" تعلن بنود الرؤية الوطنية التي قدمتها للأمم المتحدة لإيقاف شامل للحرب

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" عن قائمة بنود الرؤية الوطنية التي قدمتها للأمم المتحدة لإيقاف شامل للحرب على الأراضي اليمنية.

ونشرت جماعة أنصار الله بنود الرؤية على الموقع الرسمي لقناة المسيرة، التابعة لها، والتي نصت على ضرورة إنهاء التواجد الأجنبي في جميع أراضي الجمهورية اليمنية وإنهاء أي تواجد عسكري يمني في الأراضي السعودية.

كما دعت الجماعة إلى التزام الأمم المتحدة بدعم وإعلان وقف إطلاق النار وإدانة من يخترقه، بالإضافة إلى ذلك طالب الحوثيون بإنهاء الحظر الجوي من خلال فتح جميع المطارات في اليمن أمام الرحلات الدولية وإعادة تشغيلها كما كان قبل 2015، بالإضافة إلى إنهاء الحصار البري بفتح جميع المنافذ البرية للجمهورية اليمنية أمام جميع المدنيين والحركة التجارية.

كما جاء في بنود الحوثيين إنهاء الحصار البحري ورفع القيود عن جميع الموانئ اليمنية وعدم اعتراض السفن،بالإضافة إلى إنهاء التواجد الأجنبي في جميع الجزر والموانئ اليمنية.

كما نصت الرؤية الحوثية على دفع رواتب جميع منتسبي قطاعات الدولة في الجمهورية اليمنية حسب قوائم عام 2014 لدى الطرفين، وفتح قيادة دول التحالف اعتمادا مستنديا لصرف الرواتب لمدة 10 سنوات قادمة حتى تعافي الاقتصاد اليمني.

كما شملت بنود الرؤية اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز عملية تنسيق السياسة النقدية على المستوى الوطني وإتلاف العملات غير المتوافق عليها، ودعوة الأمم المتحدة إلى دعوة الدول الدائنة للجمهورية اليمنية بإسقاط جميع الديون والفوائد، بالإضافة إلى التزام دول التحالف بإعادة الإعمار وتعويض المتضررين.

تشكيل لجنة عليا مشتركة برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ إعادة الإعمار والتعويض للمتضررين والإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى وكشف المفقودين وتبادل الجثامين حسب الاتفاقات الموقعة برعاية أممية.

كما دعت بنود الرؤية إلى إطلاق عملية سياسية يمنية يمنية تؤسس لمرحلة انتقالية عقب تنفيذ بنود الوثيقة تطرح مخرجات العملية السياسية للاستفتاء الشعبي وفقا للدستور اليمني.

يتبع..